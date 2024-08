Martinenghi conquista l’oro alle Olimpiadi | chi è il campione dei 100 rana

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di domenica 28 luglio 2024) Nicolòdi Parigi per i 100: ecco chi è ilitaliano di nuovo. Nicolòaveva mostrato ottimi presupposti già tre anni fa a Tokyo per leinerenti al 2020. In quell’occasione avevato due bronzi, riconoscimenti che sono stati dei veri e propri trampolini di lancio perdi Parigi in questo 2024. L’italiano ha chiuso la gara con un tempo di in 59”03, piazzandosi davanti all’inglese Adam Peaty e all’americano Fink che hanno chiuso con un ex aequo al secondo posto. Vediamo allora chi è ildi nuoto dal cuore 100% italiano.vince: ecco chi è il(LaPresse) – SerieAnews.comNicolòsi è presentatodi Parigi 2024 con una chioma inedita, un biondo platino che ha in un certo senso preannunciatoche sarebbe arrivato.