Maldini-Monna bum-bum | argento e bronzo nella pistola 10 metri Resta la maledizione dell' oro

(Di domenica 28 luglio 2024) Cresce il medagliere azzurro alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma continua a mancare la medaglia d'oro. Già, il tiro a segno con lada 10ci regala due medaglie in una sola gara, seconda e terza piazza, ma niente medaglia d'oro. Insomma, queste olimpiadi parigine, ad ora, sembrano portarsi dietro una sorta di velata maledizone. Tant'è, ora solo applausi per i nostri due atleti che medagliati. L'va a Federico Nilo, battuto all'ultimo tiro dal cinese Yu Xie, a cui va la medaglia d'oro. Quindi il, strappato da Paolo. Due medaglie per certi versi inattese e che devono riempire l'Italia d'orgoglio.