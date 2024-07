LIVE Italia-Repubblica Domenicana 0-0 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | 14-10 le azzurre iniziano a trovare ritmo!

Leggi tutta la notizia su oasport

20-15 Muro di Jineiry Martinez su Fahr. 20-14 Parallela interna di Gonzalez Lopez, tornata la diagonale titolare. 20-13 Pena pesta la linea dei tre metri. 19-13 Primo tempo imprendibile di Fahr, sappiamo l'attitudine di Cambi nel servire le proprie centrali. 18-13 Cambio di diagonale anche per l'. 18-13 Fahr risponde al centro, nel frattempo laha cambiato la diagonale. 17-13 Primo tempo di Brayelin Martinez, l'in questa azione ha dimostrato di avere il sistema muro-difesa più forte al mondo. 17-12 Scappa la battuta di Arias, laè nota per essere carente sui fondamentali di base. 16-12 Questa volta Gonzalez Lopez trova una parallela imprendibile. 16-11 Murone di Sylla e Danesi su Gonzalez Lopez! 15-11 Diagonale stretta di Gonzalez Lopez, bene comunque Orro in difesa.