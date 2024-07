La zia delle Olimpiadi gioca a ping pong | la 61enne lussemburghese Ni Xia Lian sta disputando la sesta edizione della sua carriera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) 61 anni e non sentirli. Sinonimo di esperienza e leggenda vivente. Oltre un ventennio di distanza tra la prima e la sua attualeolimpica: da Sidney a Parigi, Ni Xiaè latrice di tennis da tavolo più anzianastoria. Nata in Cina (a Shanghai) ma residente a Ettelbruck, è stata la portabandiera del Lussemburgo durante la cerimonia d’apertura lungo la Senna. Ma non è una mascotte, anzi: Xiaper vincere. E la suane è una prova: 2 volte campione del Mondo, e in 3 occasioni sul punto più alto d’Europa.