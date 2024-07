La bandiera sulla Torre del Bordello si sfilaccia e perde il colore rosso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) "Alzando lo sguardo verso ladel, garrisce al vento da una decina di giorni il nuovo vessillo nazionale: il ’biverde-bianco’". A segnalarci laandata in pezzi su uno degli edifici più alti della città di Reggio è il nostro lettore Glauco Zambelli con tanto di foto. Ma anche sui social le lamentele si sprecano, con tanto di accuse all’Amministrazione sull’incuria. "Il, simbolo del “sangue dei martiri e dagli eroi”, come scrisse Carducci, non c’è più! Che siano stati i recenti temporali o una “delibera” della nuova giunta comunale ad istituire il binon è dato a sapersi", continua Zambelli nella sua missiva. In realtà, da quanto sappiamo, è stato proprio il maltempo a recidere una parte del vessillo che comunque, evidentemente, versava già in stato deficitario.