Fratelli d’Italia Pronto un esposto alla Corte dei Conti | Rischio danno erariale

(Di domenica 28 luglio 2024) Annuncia undeila compagine comunale di, per bocca del consigliere comunale Francesco Sassone, anche capo della segreteria del viceministro Galeazzo Bignami (Infrastrutture e Trasporti). Una decisione che fa seguito a quella di Matteo Lepore di mandare in soffitta il progetto delle nuove Besta. Francesco Sassone, consigliere comunale di FdI, come giudica il dietrofront di Lepore? "Il dietrofront di Lepore conferma ancora una volta la sua totale incapacità nell’amministrare la città, scegliendo di ascoltare i centri sociali violenti invece dei cittadini per bene".