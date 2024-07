Francesca Di Emidio tra Franz Liszt e le rapsodie spagnole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) La rassegna pianistica estiva del Conservatorio Rossini si chiude con un trittico di concerti (cortile di Palazzo Montani Antaldi). Uno è stato venerdì, uno ieri e il prossimo è martedì (ore 18,30, ingresso libero). Martedì concerto diDi(foto), che proporrà la Sonata in fa diesis min. op. 26 n. 2 di Muzio Clementi e la travolgente Tarantella di; nella seconda parte Thomas Baroni solleciterà il pubblico con le atmosfere suggestive dei Due notturni op. 48 e della Ballata n. 2 in fa magg. op. 38 di Chopin per poi concludere con: Paysage dai Douze Études d’exécution e la pirotecnica. Info: www.conservatoriorossini.it