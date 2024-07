Festa del patrono Raccolti 2800 euro per le associazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Un evento particolarmente sentito dal territorio ladelma anche una occasione per poter fare concretamente del bene a realtà benefiche locali. Ancora una volta, infatti, la cena collettiva ospitata in piazza la sera del 29 giugno si è confermata come un’occasione di solidarietà. Grazie alla generosità dei partecipanti, alcune centinaia di persone, e degli organizzatori, al netto delle spese sostenute sono staticircache serviranno a supportare tre distinte: "Gli Amici del Cipo", "Un Petalo per Margherita" e "Un Sorriso per il piccolo Francesco". Due giorni fa, nella sala consiliare "Falcone e Borsellino", in palazzo comunale, è avvenuta la consegna del ricavato, oltre 900per associazione: "La cena in piazza rappresenta il cuore delle iniziative per ladel. Un momento per stare insieme e fare comunità.