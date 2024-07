F1 oggi in tv GP Belgio 2024 | orario gara streaming programma Sky e TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Siamo pronti per vivere l’attesissimo Gran Premio del, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps andrà in scena unache potrebbe davvero andare a riscrivere la stagione nel suo complesso, con 25 punti di pesantezza indicibile in palio. Ladelle Ardenne prenderà il via, come tradizione, alle ore 15.00 e ci regalerà emozioni a non finire in uno degli scenario più iconici del motorsport. L’attenzione sarà tutta su Max Verstappen. L’olandese (che però è nato ad Hasselt, proprio in), vincitore delle ultime 3 edizioni della corsa, dovrà dare una risposta immediata. Dopo 3 gare senza successi, una cosa che non gli accadeva dal 2021, il tre-volte campione del mondo vuole tornare in vetta alla classifica.