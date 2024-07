Captain America | Brave New World introdurrà l’adamantio | Scopri come

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 28 luglio 2024)NewIl Comic-Con 2024 di San Diego è stato un vero e proprio tripudio di emozioni quando i Marvel Studios hanno conquistato la Hall H con una clip rivelatrice dell’attesissimoNew. Questo spezzone di gioco non solo ha affrontato il tema a lungo ignorato del Celestiale congelato nell’oceano di Eternals, ma ha anche segnato il debutto delnel Marvel Cinematic Universe. La clip si apre con una scena in cui il Presidente Thaddeus “Thunderbolt” Ross, interpretato da Harrison Ford, si rivolge a un pubblico mondiale in merito a una scoperta importante. Ross cita il colossale Celestiale parzialmente sommerso nell’oceano, un’immagine suggestiva che i fan aspettavano di vedere riconosciuta dalla fine di Eternals. “La verità è che questo nuovo elemento appartiene a tutti noi.