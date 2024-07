Blitz contro i ladri in riviera Presi con i ferri del mestiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) La Polizia locale a Cesenatico ha sequestrato idelad una banda di. È accaduto mercoledì sera, quando in via Cecchini una Renault Megane con targa francese si è data alla fuga durante unllo, ma è stata prontamente raggiunta. All’operazione hanno partecipato due pattuglie di Cesenatico e una della Polizia locale di Gatteo. Sono stati identificati quattro uomini di nazionalità bulgara residenti all’estero. La perquisizione ha consentito di rinvenire cinque coltelli, arnesi da scasso utilizzati solitamente per le effrazioni nelle abitazioni e due scanner sintonizzate sulle frequenze radio delle forze dell’ordine. È dunque un quadro abbastanza esaustivo e con pochi dubbi, circa il fatto che si tratta di una delle bande che durante l’estate svaligia le case di residenti e turisti.