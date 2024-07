Autonomia differenziata | raccolte on line oltre 148mila firme

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 28 luglio 2024): procede speditamente la raccolta di. In poco più di un giorno raccolto il 29.77% del quorum necessario Procede speditamente la raccolta delleper il referendum abrogativo dell’. In poco più di un giorno, il 29.77% del quorum. Alla raccolta onsi aggiunge quella dei vari banchetti sparsi per l’Italia, promossi dalle forze di opposizione. Se le opposizioni incitato a colpi di post sui sociale e di banchetti nelle piazze alla firma per abrogare il provvedimento promosso fortemente da Calderoli e dalla Lega, un po’ meno da Forza Italia, mentre Fratelli d’Italia non si pronuncia.