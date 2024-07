Anna Kalinskaya e Sinner la maledizione continua | atroce beffa per la russa a Washington

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Un periodo maledetto, per Jannik. Ma anche per la sua compagna, la. Già, quel che sta attraversando l'altoatesino lo sanno tutti: costretto al forfait olimpico causa tonsillite, in Italia ora un corposo partito di detrattori lo attacca e lo accusa, una sorta di surreale e indigeribile processo al numero 1 del mondo. Ma ora anchedeve fare i conti con la sfortuna: è stata infatti costretta a ritirarsi dal torneo WTA dial quale si era iscritta, il tutto ancor prima di disputare la prima partita. Kanlinskaya, 25 anni, costretta al ritiro per il problema al polso che aveva già accusato a Wimbledon, dove si era ritirata in lacrime durante la partita dei quarti di finale contro Elena Rybakina, il tutto sotto gli occhi di, sofferente in tribuna.