Addio Edna O’ Brien voce poetica e libera delle donne d’Irlanda E del mondo

(Di domenica 28 luglio 2024) Londra, 28 luglio 2024 – La scrittrice irlandeseO’, che ha esplorato le complicazioni e le contraddizioni della vitain una carriera letteraria durata più di mezzo secolo, è morta all'età di 93 anni dopo una lunga malattia. Lo ha annunciato il suo agente, scrivono i media britannici. Era nata a Tuamgraney, il 15 dicembre 1930. In una serie di romanzi, a partire dalla trilogia “The Country Girls” del ‘60 (in Italia “Ragazze di campagna”, Feltrinelli; “La ragazza sola”, Rizzoli, “Ragazze nella felicità coniugale”, e/o) inizialmente vietati in Irlanda ma apprezzati all'estero, O’ha datoalleche lottano contro le aspettative oppressive e ipocrite della vita rurale.