VIDEO – Inter-Las Palmas 3-0 gol e highlights della partita

(Di sabato 27 luglio 2024) I nerazzurri di Simone Inzaghi ottengono il terzo successo consecutivo nella preparazione pre-stagionale. L’amichevole-Lastermina 3-0. Il club ha pubblicato glisu Youtube. VITTORIA – Dopo il Lugano e la Pergolettese, anche contro il Lasl’ottiene un’ottima vittoria. La terza amichevole in preparazioneprossima stagione, andata in scena oggi pomeriggio a Cesena, ha visto la squadra di Simone Inzaghi predominare col risultato di 3-0. La sfida è stata sbloccata immediatamente, al 9?, di nuovo da Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano ha conquistato un rigore, che ha poi trasformato in gol da dischetto. Al 36?, poi, ha raddoppiato, firmando un’altra doppietta. Per merito anche di uno strepitoso Henrikh Mkhitaryan, artefice dell’assist.