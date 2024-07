Viaggio tra generi gli appuntamenti della nona edizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) "Una delle manifestazioni musicali di riferimento dell’estate", così la direttrice artistica Melissa Mastrolorenzi (foto) definisce "Cingoli musica", evento organizzato dall’associazione culturale "Giuseppe Cerquetelli" presieduta da Rosalia Donati, patrocinanti il Comune e la Pro Loco, sponsor etico la sezione locale dell’Avis, con la partecipazione del Concorso violinistico Postacchini. "Da nove anni, l’iniziativa si distingue per il livello artistico e l’innovazioneproposta musicale – spiega Mastrolorenzi –: l’unione didiversi sarà anche stavolta il punto di riferimentorassegna". L’inizio di "Cingoli musica" è in calendario per domani alle 5.30 al Balcone delle Marche, con il concerto all’alba "Respiri" eseguito dal fisarmonicista Antonino De Luca. Poi il 10 agosto, alle 17.