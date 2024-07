Vanheusden al Mechelen ecco quanto può incassare l’Inter – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) È diventato ufficiale questa settimana il nuovo trasferimento in uscita di, che dalè passato al. Sul quotidiano Tuttosport oggi in edicola si trova la cifra del diritto di riscatto. NUOVA CESSIONE – La carriera di Zinhoha purtroppo visto una serie di intoppi a causa di gravi infortuni, che lo hanno frenato fin da quando era soltanto un Primavera del. È però rimasto sempre un tesserato, venendo smistato quasi sempre in prestito nel corso degli anni. L’ultimo trasferimento è recentissimo, con l’ufficialità del passaggio alavvenuta nella giornata di avantieri.dalal, la cifra del diritto di riscatto IN USCITA – La cessione si è chiusa in prestito con diritto di riscatto. Se il club belga dovesse decidere di esercitarlo, nelle casse delentrerebbero tre milioni e mezzo.