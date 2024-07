Superenalotto quando vincere porta sfortuna | cronache di un disastro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 27 luglio 2024)e lotterie,: non crederai mai a queste storie realmente accadute, resterai a bocca aperta.una somma imnte di denaro alla Lotteria, ai Gratta e Vinci o alè il sogno di tutti gli italiani, inutile girarci troppo intorno. Il pensiero di diventare improvvisamente ricchi e di potere così realizzare senza sforzi lavorativi e sacrifici tutti i propri desideri è per tutti un sogno, raramente realizzabile.(Ansa foto) – IlVeggente.it A dire il vero, la realtà può diventare ben diversa anchequesto sogno si avvera. Per alcuni vincitori della Lotteria – sono storie realmente accadute -, quella che sembrava una manna dal cielo si è trasformata in una vera e proprio maledizione.