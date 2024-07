Stellantis su cessione di Comau il Governo valuterebbe una multa da 5 miliardi per mancata notifica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 27 luglio 2024) Prima l’ipotesi di utilizzo del Golden power, adesso l’eventualità una maxida 5di euro. Il, tramite il Mimit, starebbe valutando il da farsi sulladella quota di maggioranza di, eccellenza nella produzione di robot e sistemi di automazione, da parte di. L’operazione potrebbe costare alla casa automobilistica una sanzione salata per non averto la vendita al fondo statunitense One Equity Partners. L’ipotesi dellaSecondo quanto riferisce il quotidiano La Verità, poche ore dopo l’annuncio dellail ministero delle Imprese del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, ha fatto sapere che valuterà l’applicabilità del Golden Power aprendo un dossier “che potrebbe anche chiudersi con unanei confronti difino al 3% del fatturato“. Una cifra, stando alle stime, pari a 5di euro.