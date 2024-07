Scontri dopo Ascoli-Pisa | quattro ultras finiti nei guai arresti e obbligo di dimora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Si delineano le linee difensive deiultrà dell’neidel 10 maggio scorso quando hanno preso parte agli incidenti scatenatila retrocessione della squadra bianconera in serie C. Delle loro posizioni si occuperà il 18 settembre prossimo il giudice delle indagini preliminari del tribunale di, Barbara Caponetti, che ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio nei loro confronti. Gli imputati sono un 29enne, un 35enne, un 21enne e un 22enne, tutti residenti ad. Sono difesi dagli avvocati Gramenzi, Franchi e De Vecchis. Uno di loro ha chiesto di patteggiare la pena e ha già ottenuto il parere favorevole della Procura. Gli altri tre hanno invece optato per un processo con rito abbreviato che garantisce uno sconto di pena di un terzo in caso di una sentenza di colpevolezza.