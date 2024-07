Rubano in un negozio e aggrediscono i dipendenti presi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Hanno asportato da un'attività commerciale del centro di Napoli alcuni articoli per la cura della persona e due bottiglie di champagne occultandoli all'interno di uno zaino. Ma scoperti da alcunidel supermercato e, per guadagnarsi la fuga, non hanno esitato dapprima a minacciarli con un coltello per poi aggredirli fisicamente. Quindi si sono dati alla fuga. Lungo via Bracco uno dei fuggitivi, rincorso da un uomo, è stato bloccato dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale. Successivamente anche il presunto complice è stato fermato dagli agenti e dai carabinieri. Si tratta di due georgiani di 38 e 27 anni, irregolari sul territorio nazionale. Sono stati arrestati per rapina impropria. Il 38enne è stato, altresì, denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.