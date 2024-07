Rissa tra clienti e buttafuori Locale deve chiudere per dieci giorni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Gli episodi di malamovida andavano avanti da maggio, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata ai primi di luglio con una furiosatra. E così l’ennesimo parapiglia ha portato il questore di Lucca Edgardo Giobbi a optare per la mano pesante emanando un provvedimento di chiusura di 10per il “Bambubar“ di Fiumetto. Complice anche l’attuale chiusura di quasi tutte le discoteche della Marina, ilannesso al bagno “Gioconda“, come gli altri della costa, viene sempre di più preso d’assalto da gruppi di giovani tra cui purtroppo anche teste più "calde" delle altre. L’episodio contestato risale come detto ai primi di luglio, serata in cui la sala operativa del commissariato di polizia di Forte dei Marmi ha ricevuto una segnalazione a causa di unain corso.