Orbetello Piano Festival va in scena il concerto all’alba

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024)(Groseto), 27 luglio 2024 - La natura si risveglia al suono delforte: è tutto pronto per uno degli eventi clou dell’, la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti che, fino al 4 agosto, porta la musica negli angoli più insoliti della laguna toscana. Mercoledì 31 luglio alle ore 6, a grande richiesta, torna il “” nell’Oasi WWF Laguna di- Bosco di Patanella. Sul palco la giovane talentuosa e pluripremiata pianista Asagi Nakata che, dopo il successo dell’esibizione che la vide protagonista nell’edizione 2023, torna all’, in quello che è uno degli appuntamenti più attesi e particolari proponendo unrecital caratterizzato da un ricco programma con musiche di G. Fauré, E. Satie, C. Debussy, M. Ravel, G. Gershwin, F. Vecsey e F. Liszt.