Napoli novità da Castel di Sangro | due giocatori out

(Di sabato 27 luglio 2024) Per ildi Antonio Conte, in attesa di nuovi aggiornamenti in sede di calciomercato, bisogna registrare delle bruttedadi. Ildi Antonio Conte ha terminato il terzo giorno di allenamento didi. Allo Stadio Patini, considerando il weekend, c’è tantissima gente, esattamente circa 5mila persone. Tra i più esaltati dal pubblico presente sugli spalti dell’impianto sportivo abruzzese bisogna sicuramente inserire il capitano Giovanni Di Lorenzo, Pasquale Mazzocchi e lo stesso tecnico pugliese. L’arrivo di quest’ultimo, di fatto, ha risollevato un intero ambiente depresso dalla pessima stagione dell’anno scorso. I partenopei, di fatto, stanno svolgendo quest’oggi un allenamento di preparazione per l’amichevole di domani contro l’Egnatia.