Naomi | Mi sono tolta un grande peso dalle spalle tornando in WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 luglio 2024)ha fatto il suo ritorno in WWE all’inizio dell’anno, entrando come numero 2 alla Royal Rumble femminile per poi essere eliminata dopo un po’ dalla nuova arrivata Jade Cargill. La paladina della luce aveva abbandonato la compagnia di Stamford assieme alla collega Sasha Banks (Mercedes Moné) durante la puntata di Raw andata in onda il 16 maggio 2022, a seguito di alcuni litigi tra le due superstar e alcuni dirigenti WWE. In questi giorniha rilasciato una intervista a WWE – Die Woche, durante la quale ha parlato di quanto si sentisse sollevata dopo il suo ritorno in WWE, dicendo questo: “Oh, oddio. È stato un sollievo anche quello, è stato come togliersi un enormetornare a casa , essere di nuovo accettata e avere l’opportunità di concludere il mio cammino, la mia storia.” dice