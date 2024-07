Manchester City-Milan oggi in tv | data orario e diretta streaming Amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per l’precampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. Il club rossonero allenato da mister Paulo Fonseca, ad una settimana dal primo test contro stagionale pareggiato contro il Rapid Vienna, torna in campo nella tournée statunitense per affrontare i campioni d’Inghilterra del, per un’che potrebbe già dare indicazioni importanti., come seguire il match La compagine rossonera non potrà ancora contare sull’unico nuovo acquisto Alvaro Morata, ma avrà a disposizione alcuni dei calciatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali come Christian Pulisic e Yunus Musah.