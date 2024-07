LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Pellacani Bertocchi in finale dalle 11 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladelladei tre metri sincro femminili alledi2024. Si apre il programma olimpico deied oggi si assegnano le prime medaglie. L’Italia sogna di conquistare la prima medaglia con Chiaraed Elena. La coppia azzurra si presenta sul trampolino con ambizioni e sicuramente con la possibilità di salire su quel podio già centrato più volta agli Europei e ai Mondiali. Servirà la gara perfetta e forse qualche aiutoaltre coppie, in una lotta per i due posti sul podio dietro alla Cina comunque apertissima. Ovviamente per la medaglia d’oro le grandissime favorite sono le cinesi Chen Yiwen e Chang Yani. Le principali candidate al podio sono poi le australiane Madison Keeney/Anabelle Smith e le americane Sarah Bacon/Kassidy Cook.