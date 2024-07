LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | delusione Scutto è fuori dal podio Ori per Tsunoda e Smetov

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.37: Nella categoria -48 kg donne oro per la giapponese, argento per la mongola Bavudoori, bronzi per la francese Boukli e per la svedese Babulfath 18.35: Si chiude una giornata che non sarà ricordata con piacere dalla squadra azzurra che non è riuscita a salire sulcon Assunta, sconfitta nel primo turno dei ripescaggi, dopo aver perso ai quarti di finale 18.34: ORO KAZAKHISTAN! Una grande prova per Yeldosche va a vincere a casa del francese Mkhelidze con una prova solidissima 18.33: Waza ari per18.28: Uno shido per18.23: Ora la finale per l’oro tra il francese Luka Mkheidze e il kazako Yeldos18.22: Bronzo per lo spagnolo Francisco Garrigos che piazza l’ippon al golden score e conquista la prima medaglia per gli iberici in questi Giochi Olimpici 18.17: Uno shido a testa 18.