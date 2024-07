LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Gran Bretagna in testa Cina imperiosa agli anelli

Leggi tutta la notizia su oasport

La formazione dell'Italia – Startlist e ordine di rotazione 15:53 Questa la classifica della seconda suddivisione dopo la prima rotazione: 1.(45.199) 2.Giappone (43.466) 3.Olanda (41.466) 4.Ucraina (39.433) 15:50 Mezzo disastro dell'Ucraina alla sbarra: Illia Kovtun poteva essere uno dei papabili per la finale, ma è incappato in una caduta e si è fermato a 12.766. 15:47 MAMMA MIA CHE! Jingyuan fa addirittura meglio con 15.300 (D:6.4, E:8.9), i due asiatici potrebbero confezionare una doppietta in finale. 15:45 BORDATA PAZZESCAAAA! Yang Liu, uno dei principali favoriti per l'oro, stampa un roboante 15.233(D:6.4, E:8.833), finale archiviata! 15:43 Inizio decisamente in salita per l'Olanda con l'11.800 di Jermain Gruenberg al cavallo con maniglie.