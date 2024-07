L’emozione delle cose nei libri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) “Non esiste un apprendistato per il dolore, ogni volta che arriva abbiamo tutto ancora da imparare. Ti voglio bene". È il 1996, Anna scrive queste poche parole sulla pagina bianca di un libro, un libro non così a caso: “Diario di un dolore” di C.S. Lewis. Chissà oggi Anna quanti anni ha e se avrà superato quel grande dolore. Giorgia Demauro archivia e collezionaperse, dimenticate o abbandonate nei. La sua pagina Instagram - @nei, 53mila follower - foto dopo foto, immortala dediche, cartoline e scatti di un tempo andato, buttati tra pagine bianche e sgualcite e usati come segnao, chissà, per tenere vivo il ricordo di una persona o di un luogo caro. Sono lì, nascoste tra i fogli per raccontare di un amore vissuto o di una serata indimenticabile. "Una su tre fa piangere", dice Giorgia, riferendosi alleche trova.