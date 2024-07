Inter sempre più forte | scambio pazzesco con un titolare

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 27 luglio 2024) Calciomercato, i nerazzurri fanno davvero sul serio e dall’Inghilterra arriva una voce clamorosa per un ulteriore salto di qualità L’vuole a tutti i costi rimanere ai vertici in Italia e soprattutto andare avanti il più possibile in Europa. Ed è per questo che ha già chiuso per Taremi e Zielinski, presi a parametro zero, e ha preso Martinez dal Genoa come secondo portiere. Ma non è finita qui. Giuseppe Marotta, è il presidente dell’(Lapresse) – Ilveggente.itIl mercato dura ancora un mese e di possibilità ne possono capitare diverse. Adesso la concentrazione di Beppe Marotta è sul difensore, un vice Bastoni. Ma non è detto che non si stiano valutando anche altre operazioni di mercato. Una, in questo caso, l’anticipa addirittura The Atlhetic, che ha svelato come un giocatore della Premier League possa anche finire all’nel corso delle prossime settimane.