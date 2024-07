Il premio della polemica estiva va a con tanto di replica di Ronn Moss

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 27 luglio 2024) Polemiche su Flavio Briatore Flavio Briatore, famoso per le sue iniziative nel turismo e nella ristorazione (Billionaire, Twiga e Crazy Pizza), così come per i suoi ruoli dirigenziali in Formula 1 (Benetton, Renault e ora Alpine), è attualmente al centropiù grandedi quest’estate. Imprenditorialità e reazione pubblica Le attività imprenditoriali di Briatore hanno sempre attirato un notevole interesse pubblico, ma quest’estate l’attenzione si è spostata sulla. Le sue pratiche commerciali e le sue dichiarazioni pubbliche hanno acceso dibattiti e discussioni su varie piattaforme. Impatto sulla Formula 1 e sul settore alberghiero Come figura di spicco sia nella Formula 1 che nel settore alberghiero, l’influenza di Briatore si estende in lungo e in largo.