I risultati di bilancio? Asm ok nella tempesta

(Di sabato 27 luglio 2024) "Nonostante lache l’ha colpita, Asm ha resistito e anzi ha registrato una quota di utile a beneficio del Comune di Pavia e degli altri Comuni soci e quindi della collettività". Il presidente della società Giuseppe Roccioletti commenta così il2023. "La società ha viaggiato con un management rimaneggiato – ha aggiunto il sindaco Michele Lissia in Consiglio comunale – perché alcuni vertici sono stati licenziati e altri mandati a casa per intervento della magistratura e comunque c’è un risultato positivo". L’assemblea dei soci ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre, che presenta un risultato economico di utile netto post imposte pari a 2.023.391, in linea con l’anno precedente (2.001.027). I dati dei primi sei mesi 2024 si stima siano ancora migliori.