I monumenti di Firenze con cantucci e Vinsanto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Le maestose architetture della Cupola del Brunelleschi, del campanile di Giotto e della Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio. Un suggestivo scorcio fiorentino visto da una finestra con decori ispirati alla facciata dell’Abbazia di San Miniato al Monte di. Ma in quella che potrebbe essere la cartolina perfetta della città del giglio ecco che in primo piano spuntano ini e il, prodotti tipici toscani. Un connubio che ai più potrebbe non piacere, anche se da sempre arte e buon cibo vanno a braccetto, ma che la Regione ha scelto per riassumere le eccellenze toscane nella moneta della serie ’Cultura enogastronomica italiana -– Toscana’ emessa dal Ministero dall’Economia e delle Finanze e realizzata dalla Zecca italiana, e che sarà coniata ufficialmente il 30 luglio.