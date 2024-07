Dexter resuscita e tornerà presto | Michael C Hall sarà di nuovo il sanguinario serial killer dalla doppia vita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Grazie al ruolo di, tecnico della polizia scientifica di Miami che si trasforma in uno spietatoC.ha conosciuto la popolarità mondiale. La serie tv cult “” è andata in onda dal 2006 al 2013, nel 2021 poi è andato in onda “: New Blood”, dove il protagonista viene ucciso per mano del figlio con un colpo di pistola. Ma a quanto pare il vecchio detto “l’erba cattiva non muore mai” è sempre valido, anche per le serie tv. È stato annunciato al Comic-Con di San Diego il ritorno del personaggio con uncapitolo dal titolo “: Resurrection”, in arrivo nell’estate 2025. Si parla dunque di resurrezione. “Siamo elettrizzati nell’avere il brillanteC.