Davide Licata morto a 12 anni | la giovane promessa del basket poteva essere salvata

(Di sabato 27 luglio 2024)a soli 12sul campo didove si allenava con la sua squadra. Era marzo 2023 quando ilsi è accasciato improvvisamente nella palestra della scuola Guarino di Favara, in provincia di Agrigento. Ora, sono state chieste nuove indagini per chiarire le circostanze della sua tragica morte. Il giudice Giuseppe Miceli ha respinto la richiesta di archiviazione per l’ipotesi di omicidio colposo, indirizzata al medico sportivo che aveva rilasciato il certificato di idoneità a.Leggi anche: Tragico incidente: morte due persone sulla statale del Brennero Respinta l’archiviazione Il punto centrale delle nuove indagini riguarda la mancanza di un defibrillatore nella palestra dovesi allenava. Secondo il giudice, è essenziale approfondire non solo la condotta del medico, ma anche la situazione della palestra.