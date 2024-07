Crisi dei rifiuti ad Arzano | a processo 49 dipendenti della ditta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 luglio 2024) Vanno ai 49che si occupavagestione deiurbani nel Comune di, in provincia di Napoli. Tra questi anche due sindacalisti destinatari anche di “daspo urbano”Questure emessi per essersi resi protagonisti di violenze durante alcune manifestazioni. Tra le ipotesi di reato contestate, per fatti documentati a partire dal 2022 in poi dalla polizia municipale dicoordinata condotta dal comandante Biagio Chiariello, figura anche l’interruzione di un pubblico servizio”: i, infatti, si rifiutarono di raccogliere idal territorio, come previsto, determinando seri disagi anche dal punto di vista igienico sanitario. Gli avvisi di garanzia notificati sono stati emessi dalla ProcuraRepubblica presso il tribunale di Napoli Nord.