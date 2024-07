Bucchioni | Date questo giocatore in mano ad Antonio Conte e vedrete cosa diventerà

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 27 luglio 2024) Il giornalista Enzosi è soffermato su Federico Chiesa e sul possibile investimento da parte del Napoli di. Enzo, noto giornalista sportivo, ha fatto il punto sulla situazione di mercato del Napoli durante la trasmissione Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli, suggerendo che Federico Chiesa potrebbe rappresentare un’opportunità imperdibile per il club partenopeo.ha sottolineato che il Napoli, avendo una disponibilità economica superiore a molti altri club, potrebbe cogliere occasioni come quella di Chiesa: “Se Federico Chiesa è un’occasione per il Napoli? Quando hai soldi income li ha il club partenopeo, e pochi altri ce li hanno, puoi sfruttare le opportunità e le occasioni del caso. Ci metto dentro anche Chiesa, certo.