BASKET Il ritorno di Nesi alla Montesport Stavolta da coach

(Di sabato 27 luglio 2024) Tante conferme e tre novità per laMontespertolivigilia di un’altra stagione in Divisione regionale 1. Il primo volto nuovo, che poi nuovo in realtà non è, è quello di Giulio. Dopo due anni nel ruolo di direttore sportivo, infatti,torna a sedersi sulla panchina della prima squadra che nell’ultimo biennio aveva lasciato a Ciappi. "Due anni fa con la nascita del secondo figlio ho dovuto rallentare un po’ l’impegno sportivo, ma ora sono pronto per tornare in sella – conferma– e ci siamo subito messi a lavoro per confermare la maggior parte del gruppo che nella passata stagione ha fatto molto bene".