Badminton Olimpiadi Parigi 2024 | tutti i risultati di oggi Nessun problema per i favoriti

(Di sabato 27 luglio 2024) Prima giornata per i vari tornei olimpici di: sono addirittura trentacinque le partite andate in scenatra singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto. SINGOLARE MASCHILE Le prime due teste di serie, Shi Yuqi e Viktor Axelsen, fanno pochissima fatica lasciando ai propri rivali Opti e Dahal rispettivamente 12 e 14 punti totali. Bene anche il campione del mondo Vitidsarn, soffre invece Christie che lascia un game al belga Carraggi. SINGOLARE FEMMINILE Tutte le partite terminano in due game. He Bing Jiao e Akane Yamaguchi le due teste di serie più alte che hanno vinto nella giornata odierna. DOPPIO MASCHILE Dominano Liang/Wang, testa di serie numero uno, bene anche gli indiani Rankireddy/Shetty, che battono i padroni di casa Corvee/Labar. Bene anche i campioni del mondo Kang/Seo.