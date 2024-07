Al via a Lampedusa la 16ma edizione de Il vento del nord

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 27 luglio 2024) Cinema e solidarietà aper lade Ildel, con dodici film proiettati davanti al porto degli sbarchi. Ospiti della manifestazione Kasia Smutniak, regista di Mur, e i protagonisti di Io Capitano. Al via ala sedicesimade Ildel, rassegna organizzata con il coordinamento di Laura Delli Colli, l'organizzazione di Massimo Ciavarro, che l'ha ideata nel 2008, e la consulenza di Giovanni Spagnoletti. In un luogo speciale, che vive il cinema una volta l'anno grazie a questa iniziativa, arriva per una serata eanche il film di Matteo Garrone, Io Capitano, con ospiti i suoi protagonisti. Sono dodici i titoli in programma, accompagnati da incontri organizzati per le ragazze e i ragazzi dell'isola con giornalisti e operatori culturali presenti aper approfondire temi e suggestioni di