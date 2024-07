A che ora parte Filippo Ganna oggi nella cronometro delle Olimpiadi | n di pettorale startlist programma preciso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024), sabato 27 luglio, perè il grande giorno.prima ventiquattro ore in cui si assegnano medaglie alledi Parigi 2024, il campione italiano aè subito protagonistasua disciplina. Nel pomeriggio italiano infatti la prova contro il tempo di ciclismo maschile sarà uno dei piatti forti dell’intero sabato, con Topche andrà alla ricerca di una medaglia, possibilmente quella più prestigiosa. L’azzurro avrà iln.2 e partirà alle 17.20, come penultimo, dalla passerella della capitale transalpina per affrontare la sua prova contro il tempo. Un’intera stagione per preparare questa giornata, conche vuole riscattare il mancato podio di Tokyo di tre anni fa e andare a prendersi possibilmente il bersaglio grosso.