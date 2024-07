Weinstein ricoverato per Covid con polmonite bilaterale

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) – Harvey, condannato a 16 anni di carcere a Los Angeles per stupro, è statoquesto venerdì al Bellevue Hospital di Manhattan, a New York, dopo essere risultato positivo al-19 e affetto da. Lo ha confermato il suo rappresentante Craig Rothfeld alla rivista specializzata ‘The Hollywood Reporter’. Il produttore hollywoodiano, ha sottolineato Rothfeld, soffre anche di “un’infinità di problemi di salute” che lo colpiscono “quotidianamente” come diabete, ipertensione e una stenosi alla colonna vertebrale. Rothfeld ha espresso la sua gratitudine al personale sanitario di New York, “che ha fatto sì che chefosse immediatamente trasferito nell’ala carceraria del Bellevue Hospital. Continueremo a lavorare con loro”, ha detto.