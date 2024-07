Voto per il regolamento per l’istituzione di un Garante comunale per i detenuti | la soddisfazione di Sguera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del ConsigliereVincenzo. “Ringrazio il consigliodi Benevento per aver votato all’unanimità ilperdi unper i: una mia proposta cui tenevo particolarmente, vista la serietà del problema. Ringrazio poi il presidente del ConsiglioRenato Parente per aver dato lettura in aula, vista la mia impossibilità di presenziare, alla nota in merito che riporto di seguito: Per motivi personali non potrò presenziare all’odierno consiglio, e me ne dolgo, poiché all’odg è posto un argomento che mi sta particolarmente a cuore e sul quale avrei molto da dire.