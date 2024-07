Ti Ricordi… Amedeo Amadei detto Il Fornaretto | il bomber che divenne calciatore con una fuga dal panificio di famiglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Cento, più tre. Tanti, seppur tanti di meno rispetto ai gol fatti. 103 anni fa, infatti, nasceva uno degli attaccanti più iconici e prolifici della storia d’Italia:“Il”., sì, perché quando nasce il, a Frascati, ha già quasi quarant’anni di profumi e bontà alle spalle, e, giovanissimo, fa “il cascherino”, il garzone che consegna il pane in giro. È il 1935 etra una consegna e l’altra legge su “Il Littoriale” (in quel periodo il Corriere dello Sport si chiamava così), che la Roma organizza un provino per ragazzi della sua età. Senza dire nulla allainforca la bici delle consegne e pedala per mezza città, fino a Campo Testaccio: è forte, la Roma non ha dubbi, ma non ne hanno neppure i genitori.