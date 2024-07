Temptation Island Martina De Ioannon e Raul Dumistras un mese dopo | Ho sentito e visto Carlo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024)Desono stati al centro di numerose discussioni sul web fin dalle prime clip di presentazione a2024. Lui era stato descritto come un fidanzato geloso e possessivo, una caratteristica che aveva spinto la ragazza a scrivere alla redazione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Nel villaggio,si avvicinata molto al tentatoretanto da gettare il fidanzato più volte nello sconforto totale oltre che in esplosioni di rabbia. Nel falò finale, la 26enne ha ammesso di non amare più Raul e i due ragazzi hanno inevitabilmente deciso di chiudere la relazione nonostante il giovane romano abbia affermato invece di amarla ancora.