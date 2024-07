Ross Davidson degli Spandau Ballet colpevole di stupro e giudicato sadico e manipolatore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024), che ha fatto partetra il 2017 e il 2019 con il nome d’arte diWild, è stato condannato per aggressioni contro due donne e violenza sessuale su una dalla corte della corona inglese di Wood Green.è stato anche condannato per voyeurismo. Al momento della sentenza ilnon ha espresso alcuna emozione. Durante il processo è emerso chevoleva avere rapporti fino a sei volte a notte e si è imposto, anche con la forza, alle donne che lo rifiutavano. È anche emerso che l’uomo amava fare sesso con le donne mentre dormivano e “si divertiva” a filmare l’abuso. Per rispondere in merito a questa pratica, il cantante ha detto: “Per me, il gioco nel sonno è un piccolo gioco sessuale in cui qualcuno finge di dormire e cerca di non reagire mentre qualcuno lo stimola sessualmente. Non dura mai più di un paio di minuti.