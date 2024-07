Roma 26 Luglio la curiosa processione delle ‘panze’ | ecco l’origine dello strano nome

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 26 luglio 2024) Avete mai sentito parlare della“panze“? Si festeggia il 26di ogni anno e per quel giornoè piena di processioni in onore di Sant’Anna, madre della Vergine Maria e patronadonne incinte., cos’è la“panze”: tutti i dettagli al riguardo Nel giorno della“panze” viene celebrata la festa liturgica. Quindi, ilderiva dal fatto che in quella data venivano festeggiate soprattutto le donne in gravidanza che vi prendevano parte. LEGGI ANCHE: — Lazitelle a: il singolare rito alla presenza del Papa >> La manifestazione era organizzata dalla Confraternita dei Palafrenieri, oggi Sediari pontifici, cultori di Sant’Anna e gentiluomini laici che avevano il ruolo di eseguire gli incarichi privati per lo Stato della Chiesa e il Santo Padre in persona.