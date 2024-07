Ritiri di fede

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Vacanze estive in montagna, dove le vette si tingono di azzurro. Quando si parla di Trentino e Abruzzo, la mente, in automatico, va alle splendide immagini innevate che queste regioni della penisola italiana, ci rimandano nei mesi più freddi dell’anno. Da sempre mete collaudate di turismo invernale, sono, in questi torridi giorni di luglio, vero e proprio “oggetto del desiderio”di molti turisti, soprattutto napoletani. Panorama Castel di Sangro – Foto: Dominga CiccarelliLa scelta della montagna d’estate è un’alternativa sempre più presa in considerazione soprattutto per combattere il caldo estremo delle città e evitare lo stress da sovraffollamento delle località balneari italiane e straniere.