Rimini malore al mare | muore turista

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Tragedia in spiaggia a, questa mattina, all'altezza del Bagno 132. Unmilanese di 85 anni ha perso la vita a causa di un probabile. L'uomo, in vacanza con la moglie, è entrato in acqua per un tuffo, ma ha perso i sensi immediatamente. La moglie, preoccupata, non ha più visto riemergere la testa del marito e ha dato l'allarme. L'addetto al salvataggio è intervenuto prontamente, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. All'arrivo dell'ambulanza del 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. Sul posto sono giunti anche gli uomini della Capitaneria di Porto diper effettuare i rilievi del caso. La tragedia ha sconvolto i bagnanti presenti, lasciando tutti in un profondo stato di tristezza e sgomento. Un ricordo amaro per una giornata di vacanza che si è trasformata in un dramma improvviso.